Hollanda Eredivisie'nin 30'uncu haftasında milli oyuncular Ahmetcan Kaplan ve Fenerbahçe ile anılan Başar Önal'ın formasını giydiği NEC Nijmegen, Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord'u ağırladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

PSV Eindhoven'ın geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilmek için mücadele eden iki takımın maçı nefes kesti.

AHMETCAN KAPLAN VE BAŞAR ÖNAL 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Ahmetcan Kaplan ve Başar Önal'ın ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Feyenoord Japon forveti Ayase Ueda'nın 15. dakikada attığı golle erken öne geçti.

FEYENOORD İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İlk yarısı 1-0'lık Feyenoord üstünlüğüyle geçilen maç son dakikalara kadar büyük heyecana sahne oldu.

NEC Nijmegen 90+7'de Feyenoord'u yıktı!



Başar Önal kesti, Danilo son sözü söyledi! — Tivibu Spor (@tivibuspor) April 12, 2026

NEC NIJMEGEN 90+7'DE BAŞAR ÖNAL'IN YARDIMIYLA KAZANDI

NEC Nijmegen evinde oynamanın avantajıyla uzatma anlarında Feyenoord kalesini ablukaya alırken beklenen gol 90+7'de Başar Önal'ın ceza saha içerisine gönderdiği topu Danilo'nun ağlarla buluşturmasıyla geldi.

İKİ TARAF İÇİN DE DRAMATİK SON

Bu golle birlikte NEC Nijmegen büyük sevinç yaşarken Feyenoord ise adeta yıkıldı. Maç 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Bu son dakika golüyle birlikte ligin bitimine 4 hafta kala Şampiyonlar Ligi vizesi için devam eden yarışta kartlar yeniden dağıtıldı.

Puanını 53'e yükselten NEC Nijmegen 3. sırada yer alırken 54 puanlı Feyenoord ise 2. sırada bulunuyor.