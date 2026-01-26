İktidara yakın yazar Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i sadece haklarında ortaya atılan 'şişe çevirmece' oyunuyla ilgili eleştirdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Ebru Gülan'ın, Ersoy ve Ateş'in 'şişe çevirmece' gibi cinsel içerikli oyunlar aracılığıyla kadınları manipüle ettiği iddiasını hatırlatan Hakan, itirafları köşesine taşıyarak "kolej filmi atraksiyonları" ifadelerini kullandı.

'AZICIK SAPKINLIK, MAPKINLIK TAMAM DA'

Ahmet Hakan'ın, “Günah işlemek, hadi tamam. Biraz yozlaşma, hadi tamam. Bir miktar şöhret elde edince çığırından çıkma, hadi tamam. Azıcık sapkınlık mapkınlık, hadi ona da tamam. Hepsine tamam. Ama bu ‘şişe çevirme’ de nedir arkadaş” ifadeleri dikkat çekti.

Yazısına “Bu B sınıfı Amerikan kolej filmi atraksiyonlarını siz hangi ara içselleştirmeyi başardınız arkadaş ya” diye devam eden Hakan, “Kafayı yiyeceğim valla” dedi.

Ahmet Hakan’ın yazısındaki ‘Şişe Çevirme Mi’ başlıklı bölüm şöyle:

"Bir itirafçının itirafı:

Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş, şişe çevirme oynayarak genç kadınları manipüle ediyorlarmış. Bu nedir ya.

Günah işlemek, hadi tamam. Biraz yozlaşma, hadi tamam. Bir miktar şöhret elde edince çığırından çıkma, hadi tamam. Azıcık sapkınlık mapkınlık, hadi ona da tamam.

Hepsine tamam.

Ama bu “şişe çevirme” de nedir arkadaş.

Bu B sınıfı Amerikan kolej filmi atraksiyonlarını siz hangi ara içselleştirmeyi başardınız arkadaş ya. Kafayı yiyeceğim valla."