AKP, emekli maaşı önergesinin oylamasında Meclis’te olmayan AKP’li Turhan Bedirhanoğlu adına oy pusulası vermesi muhalefetin tepkisini çekmiş, yaşanan tartışma kısa süreli arbedeye dönüşmüştü.

Tele 2'ye konuşan AKP 21. Dönem Milletvekili Kemal Albayrak yaşananlara sert tepki gösterdi. Albayrak AKP'nin her türlü kötülüğü mecburen yaptığını ve partinin idama giden mahkumu oynadığını belirtti.

Albayrak ayrıca, "Koltuktan düştükleri an çok kötü bir duruma düşecekler. Arşiv unutmaz.

Yeni yeni cezaevi yapıyorlar, bu cezaevleri bunların yaptıklarını almaz. Bunlar dürüst insanlardan ahlaklı insanlardan korkuyorlar. O yüzden bu tip şeylere ceza vermezler" dedi.



'Sorun yaratanlarla sorun çözülmez'

AKP'nin, dürüst, ahlaklı ve aydın insanlardan korktuğunu dile getiren Albayrak, "Bunlarda ahlak kavramı diye bir kavram olmadı, sadece çıkar. Her türlü kötülüğü işleyen AKP rozetini taktığında bütün kötülüklerden arınıyor" ifadelerini kullandı.

Millete cehennemi, kendilerine cenneti yaşattıklarını dile getiren Albayrak, "Sorun yaratanlarla sorun çözülmez" açıklamasını yaptı.