Ahmet Çakar, maçın dönüm noktasının ikinci yarı başladığını vurguladı. Çakar’a göre, Gaziantep’in kazandığı penaltı ile skor 1-1’e gelmesine rağmen Fenerbahçe toparlandı. Önce Guendouzi’nin pasıyla Nene’nin attığı gol, ardından Asensio’nun asistini değerlendiren Nene’nin hat-trick’iyle Fenerbahçe maçı farklı kazandı.

Çakar, teknik direktör Tedesco’nun ilk yarı oyuncu tercihlerine de eleştiri getirdi. Sağ bekte Levent’in oynatılmasını ve ikinci yarıda Mert’in oyuna alınmasını “yanlış kararlar” olarak nitelendirdi. Ancak ikinci yarıda kaliteli oyuncuların devreye girmesiyle galibiyetin geldiğini belirtti.

Hakem Kadir Sağlam hakkında Ahmet Çakar, ciddi bir eleştiri veya övgü olmadığını, bazı sarı kartların atlanması ve oyunun hızlı başlamasının engellenmesinin öne çıktığını ifade etti. VAR incelemesi sonrası verilen Asensio’nun elle oynama kararının ise doğru olduğunu belirtti.

Fenerbahçe bu galibiyetle moral bulurken, Gaziantep FK maçı etkili bir performans sergileyemeden tamamladı.