Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk golünü atan N'Golo Kante maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

KANTE: 'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

Kante maç sonrası şunları söyledi:

"İlk geldiğim andan beri iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan beri kendimi iyi hissediyorum. Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum."

'İKİ LİG ARASINDA FARKLILIKLAR VAR'

Ayrıca Suudi Arabistan Pro Lig ile Süper Lig arasında farklılıkların olup olmadığına yönelik gelen soruyu da cevaplayan Fransız yıldız, "Muhakkak farklılıklar var Suudi Arabistan ile, oyun ritmi, hava farklı. Şu ana kadar bu ligi daha iyi tanıyorum. Umarım sezon sonunda ligi kazanırız." ifadelerini kullandı.