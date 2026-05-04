Beşiktaşlı Avukatlar Derneği "spor hukuku" sempozyumu düzenledi.

Sempozyumun ilk oturumunda Türk sporunda bahis sorunu ele alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, Dünya Kupası sonrasında operasyonların devam edeceğini belirterek "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

Başsavcı Vekili Osman Sağlam’ın sözlerini değerlendirdiğini söyleyen Ahmet Çakar dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Ahmet Çakar spor programında şöyle konuştu:

“Başsavcı Vekili’nin açıklamasını anlamadım. Bana göre, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır gibi Milli Takım oyuncuları işin içinde olduğu için, Dünya Kupası öncesi Türkiye’nin imajı zarar görmesin diye operasyon ertelenmiş olabilir.”

KİM TUTUŞTURDU BU LİSTEYİ!

Ahmet Çakar’ın Başsavcı Vekili Osman Sağlam’ı yorumluyormuş gibi gözüküp Galatasaray’a ilişkin kulis vermesi dikkat çekti.

Yeniçağ olayı araştırdı.

Futbol camiasının yaklaşık 5 aydır konuştuğu iddialar neden bugüne denk geldi?

OKAN BURUK’UN CEZAEVİNİ ZİYARET ETTTİĞİ GÜN

Yeniçağ’ın edindiği bilgilere göre; futbol camiasında büyüyen operasyon Ahmet Çakar’ın adını verdiği Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır’ı Galatasaray hocası Okan Buruk’un Galatasaraylı oyuncu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş’ı ziyarete gittiği gün başladı.

Okan Buruk 30 Aralık 2025’te Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’ı cezaevinde ziyaret etmişti.

ŞAMPİYONLUK NETLEŞİNCE…

Peki, futbol camiasının aylardır dilinde olan Galatasaraylı futbolculara ilişkin “bahis” iddiası neden bugüne denk geldi?

Galatasaray’ın hedefe konulması noktasında dikkat çeken konu şampiyonluğu netleştirmiş olması görülüyor.

Galatasaray, Samsunspor maçıyla şampiyonluğunu ilan etmeyi bekliyordu ancak olmadı.

Ahmet Çakar’ın adını verdiği Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır gibi Galatasaray yıldızlarının adının geçip başka bir kulübün yer almamasının nedeni olarak ise şampiyonluk yarışının sürmesi gösteriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam’ın açıkladığı gibi operasyonların devam etmesi durumunda, hangi kulüplerden hangi futbolcuların yer alacağı net olarak görülecek.

Galatasaray olacak mı? Galatasaray’ın yanı sıra başka büyük kulüpler de olacak mı? Önemli sorular…

Çünkü bu soruları operasyonlar başladığında tekrar masaya yatırmak gerekecek. O halde şampiyonluk yarışında gerçekler mi yoksa ayak oyunları mı konuşuluyor, net olarak ortaya çıkacak.