Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın şarkıcı Hadise’ye ‘cahil ve kezban’ dediği için açılan davada karar verildi.

AHMET ÇAKAR DAVAYI KAYBETTİ

Mahkeme kararını sosyal medya hesabından açıklayan Ahmet Çakar, Hadise’nin açtığı davayı kaybettiğini duyurdu.

“SİZDEN VE YAKINLARINIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Mahkeme kararının doğru olduğuna dikkat çeken Ahmet Çakar, sarf ettiği sözler sebebiyle Hadise’den özür diledi. Çakar'ın paylaşımı kısa sürede yüzbinlerce görüntülenme aldı.

Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum…"