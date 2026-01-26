Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Çin’den ABD’ye büyük darbe: Tek asker, 200 dron

Çin’den ABD’ye büyük darbe: Tek asker, 200 dron

Çin ordusu, yapay zeka destekli dron sürülerinin keşif, dikkat dağıtma ve saldırı görevlerini insan müdahalesi olmadan yapabildiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar 200 dronun tek bir asker tarafından kontrol edilebileceğini belirtti.

Çin’den ABD’ye büyük darbe: Tek asker, 200 dron - Resim: 1

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), yapay zeka ile 200’ü aşkın dronun tek bir kişi tarafından kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

Çin’den ABD’ye büyük darbe: Tek asker, 200 dron - Resim: 2

Haberde PLA ile bağlantılı savunma üniversiteleri ve kurumlarının gerçekleştirdiği testlerde dron sürülerinin savaş taktiklerinde yapay zekaya dayalı sistemlerini kullandığı belirtildi.

Çin’den ABD’ye büyük darbe: Tek asker, 200 dron - Resim: 3

Dronlar yapay zeka desteğiyle beraber birbirleriyle otonom bir şekilde iletişim sağlayabiliyor, kendi aralarında görev aktarımı yapabiliyor.

Çin’den ABD’ye büyük darbe: Tek asker, 200 dron - Resim: 4

5.3 SANİYEDE ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Beihang Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir simülasyonda ise mühendisler, dron sürüleri arasındaki çatışmaları simüle etti. Beşe karşı beş dronun bulunduğu testte, savunma dronlarının rakiplerinin tamamını 5.3 saniyede etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Çin’den ABD’ye büyük darbe: Tek asker, 200 dron - Resim: 5

CCTV'nin görüntülerinden araştırmacıların çok sayıda dronu tek bir ekrandan takip ettiği ve her bir birimin görev değiştirerek farklı rollere adapte edebildiği görüldü.

Çin’den ABD’ye büyük darbe: Tek asker, 200 dron - Resim: 6

Uzmanlar yapay zekanın savaş alanında kontrolünü kaybetme yanlış hedef seçme ve insan komutanların anlayamayacağı kararlar alma ihtimalinden endişe ediyor.

Çin’den ABD’ye büyük darbe: Tek asker, 200 dron - Resim: 7

ÇİN, DRONE TEKNOLOJİSİNDE ABD’Yİ GERİDE BIRAKTI

Fakat CCTV'de paylaşılan görüntülerde sistemlerin komuta bağlantısının kesilmesi gibi durumlarda bile sürü içi işbirliğini sürdürebildiği aktarıldı.

Uzmanlar, Çin’in elde ettiği bu teknoloji ile, drone yönetiminde ABD’yi geride bıraktığını dile getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
