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Kaynak: İHA

Vali Karakaya, projenin mevcut durumu hakkında, Devlet Su İşleri (DSİ) Van Bölge Müdürü Cihan Aksoy ile yüklenici firma yetkilileri tarafından yürütülen çalışmalar, gelinen aşama ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra proje şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Karakaya, Ahlat’ın içme suyu altyapısını güçlendirecek projenin tamamlanmasıyla birlikte uzun vadeli içme suyu ihtiyacının güvenli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde karşılanacağını belirterek, çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

İncelemelerde Vali Karakaya’ya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Ahlat Belediye Başkan Vekili Cahit Aycan, Proje Müdürü Tuncay Altuntaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Çelik, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.