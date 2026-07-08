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Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş'ın simge noktalarından biri haline gelen Ahır Dağı zirvesindeki dev Türk bayrağı, Onikişubat Belediyesi tarafından yenilendi. 1830 rakımlı zirvede gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarıyla, sert kış şartları nedeniyle yıpranan bayrak yeniden eski görünümüne kavuştu.

KIŞ ŞARTLARI BAYRAĞI ETKİLEDİ

Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, Ahır Dağı zirvesinde yaptığı açıklamada, Türk bayrağının 2025 yılında Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın talimatıyla zirveye işlendiğini hatırlattı.

2026 yılında yaşanan yoğun kar, yağmur ve don olaylarının bölgede ciddi tahribata yol açtığını belirten Kılıçsallayan, "Ülkemizde son 40 yılın en kuvvetli kış şartlarından biri yaşandı. Bölgemiz yoğun kar ve yağmur aldı. Kara, dona ve yağışa bağlı olarak bölgede bulunan taşlarda parçalanmalar meydana geldi." dedi.

TAŞLARDAKİ PARÇALANMA BAYRAĞIN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Bölgedeki zeminin yaklaşık yüzde 70'inin halk arasında "çağşak" olarak bilinen kireç taşlarından oluştuğunu ifade eden Kılıçsallayan, taşların gözeneklerine sızan suyun donup çözülmesi nedeniyle parçalanmalar yaşandığını söyledi.

Bu durumun bayrağın görünümünü olumsuz etkilediğini belirten Kılıçsallayan, "Bu parçalanmalar nedeniyle bayrak alanında boya yoğunluğundan çok taş yoğunluğu görünür hale geldi. Bu durum bayrağımızın daha solgun, yer yer transparan şekilde görünmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

YENİLEME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın talimatıyla başlatılan bakım çalışmalarının belediye ekiplerince tamamlandığını aktaran Kılıçsallayan, dev Türk bayrağının yeniden eski görünümüne kavuştuğunu belirtti.

Kılıçsallayan, "Bayrağımızı yeniden eski görünümüne kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışma Kahramanmaraş'ın kahraman halkına ve tüm Türkiye'ye armağan olsun." diyerek sözlerini tamamladı.