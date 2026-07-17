Ağız ve diş sağlığı teknolojilerine yatırımlarını artıran Xiaomi, Mijia ürün gamının en gelişmiş üyesini duyurdu. Geleneksel ağız duşlarının aksine aynı anda iki farklı su akışı gerçekleştirebilen cihaz, hem derinlemesine temizlik hem de hassas diş eti masajını tek bir işlemde birleştiriyor.

Cihazın merkezinde, tek bir su kaynağından gelen yüksek basınçlı akımı iki farklı kanala bölen çift katmanlı dönen başlık yapısı yer alıyor. Akıllıca tasarlanan bu sistemin orta kısmından fışkıran su doğrudan diş aralarındaki dar boşluklara ve inatçı yemek kalıntılarına odaklanıyor.

Dış merkezden yayılan şemsiye biçimli ikinci su akışı ise diş eti çizgisini geniş bir açıyla tarayarak hassas bir temizlik ve masaj etkisi sunuyor. Bu yenilikçi tasarım, tek seferde çok daha geniş bir yüzeyi kaplarken diş plaklarının %99.99’unu etkili bir şekilde söküp atıyor ve temizlik esnasında diş etlerinin tahriş olmasını veya kanamasını tamamen engelliyor.

Farklı ağız yapıları ve hassasiyetler için cihazın kutu içeriğinde özel başlıklar yer alıyor:

Mikro Baloncuk Başlığı: Hassas diş etlerini korumak amacıyla su akışına yoğun şekilde hava kabarcıkları ekliyor.

Ortodontik Başlık: Diş telleri, köprüler ve şeffaf plakların etrafındaki gizli noktaları temizlemeye yardımcı olan özel kıl fırçalar barındırıyor.

Gövde üzerinde temizlik modunu, batarya durumunu ve zamanlayıcıyı anlık olarak gösteren bir mini ekran barındıran cihaz, 4 farklı çalışma moduyla geliyor. Kullanıcılar, Mijia mobil uygulaması üzerinden cihazı kontrol edebildikleri gibi geçmiş kullanım kayıtlarına da ulaşabiliyor.

220 mL hacminde bir su tankına sahip olan Xiaomi Mijia Smart Water Flosser Pro, pil performansıyla da dikkat çekiyor. Standart kullanım senaryolarında tek bir şarjla 105 güne kadar çalışabilen ağız duşu, diş ve diş eti güvenliği için 2 dakika kullanıldıktan sonra otomatik olarak kapanma özelliğine sahip.

Ağız bakım rutinine profesyonel bir dokunuş getirmeyi hedefleyen yeni nesil akıllı ağız duşu, 58 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.