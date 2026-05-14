Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, haftalık basın toplantısında, 19 Mayıs kutlamalarının sadece törensel bir boyutta kalmasına tepki gösterdi. Ağıralioğlu, üniversite mezunu milyonlarca gencin istihdam dışı kalmasını "bir yönetim zafiyeti" olarak nitelendirdi.

"GELECEĞİNİ GENÇLİĞE EMANET EDEN DEVLETİN GENÇLERİ İŞSİZ"

Ağıralioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinde gençliğe verilen önemi hatırlatarak, mevcut durumun bu ideallerle çeliştiğini ifade etti.

Konuşmasında özellikle mesleksizlik ve umutsuzluk vurgusu yapan Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs'ta bayraktı, Samsun'du, gemiydi demekten daha önemli sorumlulukları vardır siyaset kurumunun. Çocuklarımız işsiz, mesleksiz... 100 yılını geçmiş bir asrı devirmişiz, ama üniversiteli evlatlarımız hayallerini kuramıyor. Kabuslar içerisinde memleketi terk etmek istiyorlar."

Türkiye’de son yıllarda istatistiklere giren "ne eğitimde ne istihdamda" olan gençlerin (ev gençleri) durumuna dikkat çeken Ağıralioğlu, bu sosyolojik boşluğun tehlikelerine işaret etti. İnternet bağımlılığı ve madde kullanımı gibi sorunların, gençlerin geleceksiz bırakılmasından kaynaklandığını savundu.

Hükümetin 24 yıllık yönetim bilançosunu eleştiren Anahtar Parti lideri, "Bu neyin karnesiyse; ne dindarlığınızın, ne milliyetçiliğinizin ne de cumhuriyetçiliğinizin övüncü olamaz. Gençleri bu standartlarda yaşayan bir memlekette bayram kutlamak, ancak bu tablonun muhasebesini yapmakla anlam kazanır," dedi.

SİYASETÇİLERE HAMASET TEPKİSİ

19 Mayıs'ta yapılacak resmi konuşmaların "boş birer lakırdıdan" ibaret kalmaması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm siyasi aktörlere seslenerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle hamaset nutuklarında boğulurken hatırlayın; evlatlarınız ayaklarınızın altından yitip gidiyor. Meslekleri yok, işleri yok, memlekete bağlılıkları kalmamış. 19 Mayıs'ı kutlayın ama bu gençlik tablosu sizin utancınız olsun."

Türkiye'de resmi verilere göre genç işsizliği kronik bir sorun olmaya devam ederken, sosyal bilimciler gençlerin gelecek beklentisindeki düşüşün "beyin göçünü" tetiklediği konusunda uyarılarını sürdürüyor.