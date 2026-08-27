Dünya genelinde ağır vasıtaların elektrikli dönüşümünü hızlandırmak amacıyla geliştirilen yeni nesil çözümlere bir yenisi eklendi. Uzun mesafeli taşımacılıkta karbon salımının azaltılması açısından kritik önem taşıyan Revoy ETD (Electric Truck Dolly) sistemi, mevcut dizel kamyonların orijinal mekanik yapısında hiçbir değişikliğe gerek duymadan araçlara elektrik gücü kazandırıyor. Temmuz 2026'da gerçekleştirdiği 27 milyon dolarlık yatırım turuyla toplam fonunu 41 milyon dolara ulaştıran girişim, söz konusu kaynakla ticari operasyonlarını hızlandırma hazırlığı yapıyor.

ÇEKİCİ İLE DORSE ARASINA ENTEGRE EDİLEN 575 KWH'LIK BATARYA MODÜLÜ

Tır çekicisi ile dorse arasına standart bağlantı noktaları üzerinden bağlanan ETD, bünyesindeki 575 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya ve elektrik motorlu aks vasıtasıyla çekişe destek veriyor. Sürücü gaza bastığında sensörler aracılığıyla otomatik olarak devreye giren modül, aracı arkadan iterek dizel motorun yükünü ve yakıt sarfiyatını hafifletiyor. Frenleme esnasında ise jeneratör görevi üstlenen sistem, rejeneratif frenleme yoluyla enerjiyi geri kazanarak bataryayı yeniden şarj ediyor. Tüm sürecin tamamen otomatik ilerlemesi sayesinde sürücülerin alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik yapması gerekmiyor.

YAKIT TÜKETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ VE HIZLI DEĞİŞİM İSTASYONLARI

Toplam ağırlığı 36 tona kadar ulaşan çekici-dorse kombinasyonlarında kullanılabilen sistem, sürüş koşullarına bağlı olarak yalnızca elektrik gücüyle 320 ila 400 kilometre arasında menzil katedebiliyor. Normal şartlarda 100 kilometrede 29 ila 39 litre yakıt harcayan standart bir dizel kamyonun tüketimi bu destekle birlikte 6 ila 12 litre seviyelerine gerilerken, karbondioksit emisyonları da yüzde 85 oranında azaltılabiliyor. Kilometre başına ücretlendirilen abonelik modeliyle sunulan teknoloji; şarj sürelerini ortadan kaldırmak amacıyla, batarya ve elektrik motorunu taşıyan modülün tamamının istasyonlarda birkaç dakika içinde dolu başka bir üniteyle değiştirilmesine olanak tanıyor.