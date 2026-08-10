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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılmasının ardından kent siyasetinde başlayan ayrışma, bu kez “hobi bahçesi” tartışmasıyla gündeme geldi. Belediye Meclisi Yeni Parti Grup Başkanı Dr. M. Kemal Demirkırkan, kendisine tahsis edilen hobi bahçesi sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini, konuyu mahkemeye taşımasına rağmen karar beklenmeden bahçenin boşaltıldığını öne sürdü.

Afyonkarahisar’da bir dönem aynı siyasi çatı altında birlikte hareket eden Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Belediye Meclisi Üyesi Dr. M. Kemal Demirkırkan arasındaki siyasi gerilim yeni bir boyut kazandı.

Burcu Köksal, 12 Mayıs 2026’da CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılmış, parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan almıştı. Demirkırkan ise 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Köksal’ın listesinden kontenjan adayı olarak Afyonkarahisar Belediye Meclisi’ne seçilmişti.

“PARTİ DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA SÖZLEŞMEM FESHEDİLDİ”

Demirkırkan, iki kez usulüne uygun olarak yenilendiğini belirttiği hobi bahçesi tahsisinin herhangi bir kural ihlali bulunmamasına rağmen tek taraflı olarak sona erdirildiğini ileri sürdü.

Fesih işleminin Köksal’ın CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçmesinin ardından gerçekleşmesine dikkat çeken Demirkırkan, aynı nitelikteki diğer tahsislere dokunulmadığını savundu.

Demirkırkan, “Yalnızca bana ait sözleşmenin sonlandırılması, bunun hukuki değil siyasi bir gerekçeyle yapıldığını açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“MECLİS ÜYELERİ VE YAKINLARINA DA AYNI İŞLEM YAPILACAK MI?”

Demirkırkan, belediye meclis üyeleri, birinci derece yakınları ve belediye başkan yardımcılarına tahsis edilen hobi bahçelerine ilişkin sözleşmelerin durumunu da gündeme getirerek aynı uygulamanın bu kişilere de yapılıp yapılmayacağını sordu.

Bu konunun kamuoyu tarafından takip edilmesi gerektiğini belirten Demirkırkan, uygulamada eşitlik ilkesinin gözetilmediğini iddia etti.

BİLBOARD SÖZLEŞMESİNİ DE HATIRLATTI

Demirkırkan’ın iddiaları hobi bahçesiyle sınırlı kalmadı.

Yaklaşık altı ay önce Afyonkarahisar Belediyesi’nden kiraladığı bilboardlara ilişkin reklam sözleşmesinin de “mücbir sebep” gerekçesiyle tek taraflı olarak feshedildiğini belirten Demirkırkan, aynı idare tarafından iki ayrı sözleşmesinin kısa süre içerisinde sona erdirilmesinin tesadüf olmadığını savundu.

Demirkırkan bunu “sistematik bir yaklaşım” olarak değerlendirdi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU, “KARAR BEKLENMEDEN BOŞALTILDI”

Demirkırkan, hobi bahçesi tahsisinin feshedilmesine karşı 24 Haziran 2026 tarihinde Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtığını ve yürütmenin durdurulmasını talep ettiğini açıkladı.

Ancak yargı süreci devam ederken bahçenin polis ve zabıta marifetiyle boşaltıldığını ileri süren Demirkırkan, belediye yönetiminin mahkemenin vereceği kararı beklemesi gerektiğini savundu.

“Yargı sürecine saygı duyuyorum ve mahkemenin kararını sonuna kadar bekleyeceğim” diyen Demirkırkan, mahkeme kararı çıkmadan fiilî durum yaratılmasını kabul etmediğini söyledi.

BİR ZAMANLAR AYNI LİSTEDEYDİLER

Tartışmayı dikkat çekici hale getiren bir diğer unsur ise Köksal ile Demirkırkan’ın yakın geçmişte aynı siyasi safta bulunması.

Demirkırkan, 2024 yerel seçimlerinde Burcu Köksal’ın listesinden belediye meclisine girerken, Köksal da CHP’nin adayı olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştı. Köksal’ın 2026’da AK Parti’ye katılması sonrasında Afyonkarahisar Belediye Meclisi’ndeki siyasi dengeler de değişmişti.

“BUGÜN BANA, YARIN ELEŞTİREN HERKESE”

Demirkırkan, yaşananları şahsi bir hobi bahçesi uyuşmazlığından ibaret görmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bana yapılan, yarın itiraz eden ve eleştiren her vatandaşımıza yapılacaktır. Bugün susulursa, yarın herkes için susulmuş olur.”

Demirkırkan, hukukun üstünlüğü ve eşitlik ilkesi adına konunun takipçisi olacağını açıkladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Afyonkarahisar Belediyesi’ne çevrilirken, belediyenin Demirkırkan’ın “siyasi gerekçe”, “eşitsiz uygulama” ve “mahkeme kararı beklenmeden tahliye” iddialarına nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.