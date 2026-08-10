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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar’da iki avukat arasında çıkan tartışmanın silahlı saldırıya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan Avukat Gökhan Katırcı’nın hastanedeki tedavisi sürerken, olayın şüphelisi Avukat Umut Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Afyonkarahisar’ın Ali İhsan Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Avukat Umut Çakır ile meslektaşı Gökhan Katırcı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Umut Çakır’ın yanında bulunan tabancayla Gökhan Katırcı’ya ateş ettiği öne sürüldü. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Katırcı için çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

GÖKHAN KATIRCI’NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Gökhan Katırcı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ YARIM SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden ayrıldığı belirtilen Umut Çakır’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu Çakır’ın olaydan yaklaşık yarım saat sonra, suçta kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandığı bildirildi.

“KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS” SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Umut Çakır, savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Çakır, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.