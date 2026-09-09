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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’da düzenlenen MXGP Dünya Motokros Şampiyonası etkinliklerinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dev bir bilgilendirme çalışmasına imza attı. Festival alanına kurulan SİBERAY standında hafta sonu boyunca 105 bin vatandaşa ulaşılarak güvenli internet kullanımı ve dijital farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı.

Siber polis ekipleri, teknolojinin güvenli ve bilinçli kullanımına dikkat çekmek adına katılımcılarla yakından ilgilendi.

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLERE HEDİYELER VERİLDİ

Etkinlik kapsamında kurulan SİBERAY standında vatandaşlara siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı başlıklarında kritik uyarılarda bulunuldu. Stand alanına yerleştirilen kiosk cihazı üzerinden gerçekleştirilen bilgi yarışmasına ise 1350 kişi katılım sağladı. Yarışmada dereceye giren katılımcılara siber polis ekipleri tarafından 345 adet farkındalık hediyesi takdim edildi.