Çelikler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Afşin Elbistan Termik Santrali’nde son 3-4 ayda yaklaşık bin işçi işten çıkarıldı. Son olarak dün çalışma koşullarını göstermek üzere fotoğrafını paylaşan bir işçi de işten atıldı. Atılan işçilerin yerine ise Nepal, Afganistan, Pakistan ve Çinli işçiler çalıştırıldığı iddia edildi.

Yaklaşık 5 yıldır burada çalışan bir işçi yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“Biz bu koşullarda ne gözlük ne maske hiçbir şey vermiyorlar ağzımıza gözümüze bez takıyoruz yoksa bize hiçbir iş güvenliği yok. Hiç güvenliği olmadığı gibi sendikayı bile dinlemiyorlar. Kaç arkadaşımız düştü,yandı, buhardan etkilendi. Sabah kalkıyorum işe geliyorum kartım okumuyor ne oldu? İşten çıkardık diyor. Sana hiçbir açıklama da yapmıyor. Arabulucuda anlaşmaya zorlanıyoruz. Yeni yıldan önce TİS görüşmesi vardı hiçbir talebi kabul etmediler. Şu an resmen asgari ücrete çalışıyoruz. 3 aydır bordromuzda çıkmıyor. Ağır şartlar altında çalışıyoruz, her taraf kül, sıcaklık altında çalışıyoruz”

YERLERİNE YABANCI İŞÇİLER GETİRİLİYOR

Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son aylarda çok sayıda işçinin işten çıkarıldığını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.

Kılıç, işten çıkarılan işçilerin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işyeri nizamiye kapısından içeri alınmadığını ifade etti. Açıklamada, işten çıkarmalar devam ederken işyerine yabancı işçilerin getirildiği de öne sürüldü. Santral sahasında Çinli işçiler için koğuşlar yapıldığı ve şu ana kadar 100-120 civarında Çinli işçinin getirildiği öne sürüldü. Ayrıca son bir yıl içerisinde açık işletme tarafında Nepal, Afganistan ve Pakistan uyruklu işçilerin de çalıştırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca santral faaliyetlerinin çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekilerek, bölge halkının hem ekonomik hem de çevresel baskı altında olduğu ifade edildi. Kılıç, bölge halkı, siyasi temsilciler, belediye başkanları ve kitle örgütlerine destek çağrısında bulundu.