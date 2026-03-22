Kilis’in Musabeyli ilçesinde Afrin Çayı’ndan traktörüyle geçmeye çalışan bir kişi, suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre olay, Gündeğer ile Yastıca köyleri arasındaki çay geçişinde meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla mahsur kalan kişi bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarıldı. Traktör de ekiplerin müdahalesiyle sudan kurtarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.