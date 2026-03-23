Fenerbahçe’de sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Domenico Tedesco, bu kez saha içi performansıyla değil transfer iddialarıyla gündemde.
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Tedesco'ya talip çıktı...
Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya köklü futbol takımı talip oldu. Sarı-lacivertli ekibin cevabı ne olacak? İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertli ekipte zaman zaman eleştirilerin odağında yer alan genç teknik adam için Avrupa’dan gelen haberler dikkat çekti. Özellikle Fiorentina’nın Tedesco’ya olan ilgisi, kulüp çevresinde büyük yankı uyandırdı.
İtalyan basınında iddialara göre Fiorentina, Domenico Tedesco’yu teknik direktörlük koltuğu için öncelikli adaylardan biri olarak değerlendiriyor.
Kulübün, yeni sezon planlamasında genç ve modern futbol anlayışına sahip bir teknik direktörle yola devam etmek istediği ifade ediliyor.
Bu doğrultuda Tedesco’nun, Fiorentina’nın teknik direktör listesinde öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtiliyor.
Bu gelişmeler Fenerbahçe tarafından da yakından takip ediliyor.
İddialara göre Fiorentina yönetiminin kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl ilerleyeceği ve sürecin ne yönde sonuçlanacağı merak ediliyor.
Fenerbahçe’nin başında gösterdiği performansla dikkat çeken Domenico Tedesco’nun, Avrupa kulüplerinin radarına girdiği biliniyor.
Öte yandan Karagümrük yenilgisinin ardından Fenerbahçe yönetiminde sıcağı sıcağına acil durum toplantısı gerçekleşmişti.
Ertesi gün yeniden toplanan yönetim, Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldı.
Sarı-lacivertli ekip, aksi ya da ağır bir sonuç alınmadığı sürece İtalyan teknik adamla yollarını ayırmayı planlamıyor.