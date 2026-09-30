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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında test sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre oyuncu Afra Saraçoğlu’nun saç örneğinde “kokain” tespit edilirken, Aras Bulut İynemli’nin test sonucu negatif çıktı.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Burak Doğan’ın haberine göre, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen testlerde oyuncu Afra Saraçoğlu’nun saç örneğinde “kokain” tespit edildiği ifade edildi. Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ise yasaklı madde testinin negatif çıktığı belirtildi.

HASAN ŞAŞ’IN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce eski futbolcu ve futbol yorumcusu Hasan Şaş’ın test sonucu pozitif çıkmıştı. Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kodein ve kokain belirlenmişti. Futbol muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun ise yapılan testinin negatif çıktığı ifade edilmişti.