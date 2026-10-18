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Muhtemel afetlere karşı hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı kısa adıyla TAMP çerçevesinde Afet ve Acil Durum Eylem Planı Barınma Tatbikatı düzenledi. Saat 18.00 itibarıyla başlatılan kapsamlı uygulamada, olası bir afet anında can kayıplarını en aza indirmek, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve vatandaşların güvenli alanlara naklini en kısa sürede sağlamak amaçlandı.

Tatbikata Gaziosmanpaşa Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesindeki uzman kadrolar, GOPAR Arama Kurtarma Ekibi, AFAD gönüllüleri ve afete hazırlık konusunda yetkin sivil toplum kuruluşlarının ekipleri katıldı. Ekipler, olası kriz anlarında nasıl hareket edileceğini uygulamalı olarak sahada gösterdi.

Kurgulanan tatbikat senaryosuna göre, İstanbul merkezli 7.0 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının hemen ardından afet yönetim merkezinin talimatıyla tüm saha ekipleri acil kodla teyakkuza geçti. Mahallelerdeki toplanma alanlarında hazır bekleyen vatandaşlar, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı yani İHH ekipleri ve Gaziosmanpaşa Belediyesine ait lojistik araçlar ile otobüslere güvenli bir şekilde bindirildi.

Geçici barınma alanına ulaştırılan vatandaşlar, kriz yönetimi standartları gereğince ilk olarak alandaki kabul ve kayıt noktalarına yönlendirildi. Burada kimlik ve durum tespitleri hızlıca yapılan afetzedeler, saha ekipleri tarafından kurulumu dakikalar içinde tamamlanan afete dayanıklı geçici barınma çadırlarına sevk edildi.

Tatbikat boyunca afetin hemen sonrasında mahalle içi toplanma alanlarından ana barınma sahasına ulaşım rotaları, araç lojistiği, acil kayıt zinciri ve vatandaşların çadırlara intizamlı şekilde yerleştirilmesi süreçleri gerçek bir afet anındaki gibi adım adım test edildi.

Kurulan çadır kentte vatandaşların insani ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak amacıyla detaylı bir düzenleme yapıldı. Tatbikat senaryosu gereği deprem anında veya sonrasında yaralanan bir vatandaşa ilk yardım çadırındaki uzman sağlık ekipleri tarafından anında müdahalede bulunuldu.

Tatbikat alanında gözlemci ve katılımcı olarak yer alan AFAD gönüllüleri, afet anlarında panikten uzak durmanın ve soğukkanlı hareket etmenin hayati önem taşıdığına dikkati çekti. Süreci değerlendiren bir AFAD gönüllüsü, deprem anından itibaren ilk olarak sakin kalarak insanları bir araya topladıklarını ve güvenli ortak toplanma alanlarına sevk ettiklerini belirtti.