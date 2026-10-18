Kaynak: DHA / İHA

Gebze ilçesinde dereye düşerek sele kapılan cipteki 3 kişiden sürücü Mustafa Deniz Ertaş kurtuldu. Kayıp olarak aranan 2 kişiden birinin cansız bedeni Pendik’te bulunurken, diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kontrolden çıkan cip, suların yükseldiği dereye uçtu. Can pazarının yaşandığı olayda sürücü Ertaş, aracın camını kırarak kendini azgın sulara attı ve bir ağaç dalına tutunarak kurtulmayı başardı

Araçta bulunan ve sele kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında ise acı haber geldi. Ekiplerin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞACIN DALINA TUTUNMUŞ

Sürücü Mustafa Deniz Ertaş’ın, aracın camını kırarak, araçtaki 2 arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kendisinin kıyıda bir ağacın dalına tutunup kurtulduğunu söylediği öğrenildi. Ertaş, araçtan çıktıktan sonra Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş’ı bir daha görmediğini belirtti.

Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, sürücü Ertaş’ın kendilerine aracın dereye düştükten sonra yaklaşık 150 metre sürüklendiğini anlattığını söyledi. Derenin debisinin çok yüksek olduğunu ve bölgenin 3 derenin birleştiği noktada bulunduğunu belirten Özyurt, “Bu su Ömerli Barajı’na dökülüyor. 3 kişi araçla birlikte yaklaşık 150 metre kadar sürükleniyor. Sürücü sonra, ‘Üçümüz aracın camını kırdık, dışarı çıktık’ diyor. Sonra bu sürücü bir şekilde bir dala tutunarak kurtuluyor ama diğer arkadaşlarından şu ana kadar haber yok. Bir vatandaş görüyor, jandarma ekiplerine haber veriyor. Bu şekilde haberimiz oldu” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarında kayıp 2 kişi ile araca henüz ulaşılamadı. Kocaeli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı ile Gebze Belediye Başkan yardımcıları Mahmut Yandık ve Şener Akın da olay yerine gelip, ekiplerden bilgi aldı. Kayıp iki kişiden biri bulundu. Diger kişinin arama çalışmaları ise sürüyor.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bulunan kişinin kimliği açıklanmazken, diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kadıllı Mahallesi Göçbeylik dere yatağı mevkisinde devam eden kayıp kişiyi arama çalışmalarını yerinde inceledi. AFAD tarafından kurulan kriz merkezinde yetkililerle de görüşen Vali Aktaş, kayıp kişinin yakınlarıyla da bir araya gelip çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Aktaş’a incelemeleri sırasında Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kocaeli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt ve AFAD yetkilileri de eşlik etti.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik-Gebze sınırında sel sularına kapılan 2 kişiye ilişkin, "Gebze'de olan kaza neticesinde oradaki vatandaşlarımız Pendik'e sürüklendiler. Aranan kişilerden birisi bulundu, diğerinin arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

Vali Gül, sel ve su baskınlarından etkilenen Şile'deki Merkez ve Kumbaba mahallelerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına konuşan Gül, ilçede yoğun yağıştan dolayı belli bölgelerde su baskınlarının meydana geldiğini söyledi.

Gül, "Hamdolsun bir can kaybı yok ama hemşehrilerimizin evleri ile iş yerlerine yoğun miktarda su baskını oldu. Bununla ilgili AFAD koordinasyonunda İSKİ başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar çalışmalarına başladılar, devam ettiriyorlar." diye konuştu.

Amaçlarının suyun bir an önce çekilmesini sağlamak, iş yerleri, tarımsal alanlar ve evlerle ilgili zarar tespitlerini yapmak olduğunu dile getiren Gül, yapılacak işlere hiç geciktirmeden ve koordinasyon içinde yarından itibaren başlayacaklarını belirtti.

Vali Gül, dün gece, Pendik-Gebze sınırındaki Kadıllı ile Göçbeyli mahalleri arasında sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalara da değinerek, "Gebze'de olan kaza neticesinde oradaki vatandaşlarımız Pendik'e sürüklendiler. Aranan kişilerden birisi bulundu, diğerinin arama çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

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Ayazağa'da da çalışmaların "daha toparlandığını" anlatan Gül, "Bildiğiniz gibi orada da kayıp olan 3 hemşehrimiz vardı. Birine ulaştık, 2 kişi henüz bulunamadı. Toplamda 5 vefat var, 2 de kayıp var. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah kayıp olan hemşehrilerimizi bir an önce buluruz." ifadelerini kullandı.