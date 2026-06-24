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Türkiye’nin dört bir yanının deprem bölgesi olması, her gün ülke genelinde ufak çaplı da olsa depremleri beraberinde getiriyor.

Depremin büyüklüğünü ve yaşanan bölgeyi yurttaşlara duyuran ve vatandaşların gözünde güvenilir olarak nitelenen AFAD ve Kandilli, bazen verileri farklı olarak açıklayabiliyor.

Bugün sabah yaşanan bir deprem AFAD ve Kandilli’yi veri açısından yine ikiye böldü. Saat 11.35 sıralarında Ege Bölgesi’nde gerçekleşen depremi AFAD, Muğla’nın Datça ilçesinde 4.9 büyüklüğünde açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, konumunu ise Rodos Girit adalarının altında olarak açıkladı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, AFAD ve Kandilli’nin bu sabah ki depremde farklı bölge ve büyüklük açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

‘ARTIK BU KARMAŞA BİTSİN’

Ercan, yaptığı paylaşımda, “Olacak iş değil. Türkiye’nin iki Saygın kurumu, AFAD ve KANDİLLİ iyi geceler olan bir denizi bakanı nasıl farklı konumlarda veriyorlar. Biri Datça açıklarında, Biri Rodos Girit adaları altında. Yetmedi biri depremi 4.9, biri 5,1 olarak veriyor. Artık bu karmaşa bitsin” sözlerini sarf etti.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ

AFAD, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı resmi bir devlet kurumudur. 17 Haziran 2009'da kurulmuştur. Kandilli Rasathanesi ise kamu tüzel kişiliğine sahip bir devlet üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesine bağlıdır. 1868 yılında "Rasathane-i Amire" adıyla Osmanlı döneminde kurulmuş, 1982'de üniversiteye bağlanmıştır.