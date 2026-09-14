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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde M.S.Ö. (12) ile arkadaşı, iddiaya göre bir fıstık bahçesine girdi. Bu sırada bahçe sahibi H.G. (67), çocuklarla bahçede karşılaştı. H.G.’nin tüfekle ateş açması sonucu M.S.Ö. sırtından yaralandı.

Yaralı çocuğu bahçe sahibi kendi aracıyla Besni Devlet Hastanesi’ne götürdü. Durumu ağır olan M.S.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, hastanede H.G.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.