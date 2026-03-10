

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’da kuraları çekilen TOKİ konutlarıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Konutların yapılacağı belirlenen arazinin zemin sarsıntıları ve kaymalar nedeniyle uygun olmadığına dair resmi görüş bildirildiğini belirten Adıgüzel, "Kurada çıkan konutlar havada kaldı, şimdi yer aranıyor" dedi.

"ZEMİN UYGUN DEĞİL, ÇEVRE YOLUNDA BİLE KAYMA VAR"

Adıgüzel, Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nden gelen görüşün durumun vahametini ortaya koyduğunu ifade etti. Bölgedeki çevre yolunda bile kaymalar yaşandığını hatırlatan Adıgüzel, "Müdürlük, buranın TOKİ konutu yapmak için uygun bir zemin olmadığı yönünde görüş bildirdi. Tapuda TOKİ üzerine kayıtlı bir arsa zaten yoktu, planlanan yerin de zemini çürük çıktı" açıklamasında bulundu.

"MÜHENDİSLİK TERSTEN İŞLİYOR"

Durumu "Fıkra değil gerçek" sözleriyle özetleyen Adıgüzel, normalde zemin etüdüyle başlayan sürecin Ordu’da tersten işletildiğini savundu: "Bunlar temel olmadan, yer olmadan önce beşinci kattan başlayıp aşağı iniyorlar. Yer bulunamayınca bina ortada kalıyor. Buna konut değil, konacak yeri olmadığı için 'seyyare' demek lazım."

MECLİS’E SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Konuyu Meclis gündemine taşıdığını belirten Mustafa Adıgüzel, daha önce verdiği önergelere cevap alamadığını ancak bu "hayali yer" meselesine ne cevap verileceğini merakla beklediğini sözlerine ekledi.