İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında yer alan sporcu ve Survivor Türkiye şampiyonu Kılıççı, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları anladığını belirtti.

Kılıççı ifadesinde, Trabzon’da bulunduğu sırada evinde arama yapıldığını ancak herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığını söyledi.

BİR DEFAYA MAHSUS ESRAR KULLANMIŞ

Kardeşinin bir hafta önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden sporcu, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere esrar kullandığını dile getirdi. Kan, saç ve idrar örneklerinin alındığını belirten Kılıççı, nihai sonucun Adli Tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacağını ifade etti.

Telefonunun şifresini emniyet yetkililerine vermemesinin sebebinin kişisel bilgilerinin korunması olduğunu söyleyen Kılıççı, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ve serbest bırakılmayı talep ettiğini de sözlerine eklemişti.

Yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından gündeme gelen Adem Kılıççı, daha sonra Instagram hesabından paylaştığı uzun bir mesajla hakkında çıkan haberlere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

''SİZİ ASLA AFFETMEYECEĞİM''

Hakkında konuşulanlara tepki gösteren Kılıççı, paylaşımında; ''Beni sevdiğini sandığım insanlar da bu kirli bilgilerin esiri olmuş. Üstelik rahmetlinin adını alıp, beni suçlar paylaşımlar yapmışlar. Savcılık ifademde ben bir kereye mahsus kullandım demedim. Daha bana tebliğ edilmeyen şeyleri sosyal medyadan görüyorum. 34 yaşında sporu aktif olarak bıraktım.

Spor kariyerim boyunca normal sigara dahil kullanmayan biriydim. Yarışmaları bırakınca boşluğa düşüp, ben de her sporcu gibi zaman zaman kötü günler yaşadım ve hatalar yaptım dedim. Hiçbir zaman insanları kendi yaptığım hatalara sürüklemedim ve zarar verdiysem kendime verdim. Her seferinde ders çıkarıp doğru yolu buldum.

Uykusuzluk ve stresten dolayı dönem dönem esrar kullandım. Tam bıraktım güzel bir yarışma formatı planlarken bir kardeşimi kaybettim ve bahsettiğim yasaklı maddeyi kullandım dedim. Ben rahmetliyi alet etmedim de belli ki siz alet etmeye çalışıyorsunuz..

Asıl size yazıklar olsun ve Asıl siz kimsiniz..? Onun adını ağzınıza alıyorsunuz? Ben onunla 20 yıldan fazla zaman geçirdim. Beraber ağladık beraber güldük, beraber büyüdük beraber öldük.. Sizi asla ve asla affetmeyeceğim. Benden uzak Allah'a yakın olun.. Benim size değil kötü düşmanlara ihtiyacım varmış. Süreçte değil yolun sonunda yaptıklarımla ve yapacaklarımla görüşeceğiz.. O bahsedilen maddelerle hiçbir ilişkim olmadığını bundan sonraki süreçte vermiş olduğum testlerle zaten kanıtlayacağım...'' ifadelerini kullandı.