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TFF 3. Lig ekiplerinden Adanaspor'da yeni başkan Uğur Özdemir, kulübün ekonomik sorunları ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ergin Göleli'den görevi devralan Özdemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Turuncu-beyazlı kulübün ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya olduğunu belirten Özdemir, önceliklerinin transfer tahtasını açmak olduğunu söyledi.

YABANCI FUTBOLCULARA 60 MİLYON TL BORÇ

Adanaspor Başkanı Uğur Özdemir, yabancı futbolculara yaklaşık 60 milyon TL borç bulunduğunu açıklarken bu duruma rağmen dış transfer görüşmelerine başladıklarını ifade etti.

Kulübün mali yapısını düzeltmek için yoğun mesai harcadıklarını belirten Özdemir, vergi, SGK, elektrik ve kira borçlarını da aşamalı olarak çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

'BİRİNCİ HEDEFİM TRANSFER TAHTASINI AÇMAK'

Devre arasına kadar mevcut oyuncu grubuyla yollarına devam edeceklerini açıklayan Uğur Özdemir, camiadan sabır istedi.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Devre arasına kadar elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Onların da ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Önceliğimiz kulübün düzenini sağlamak. Borç ödeme sınırımız yaklaşık 200 milyon lira civarında. Bunun üzerindeki kısmı onların ödemesi gerekiyor. Elimizdeki belgeleri inceliyoruz. Vergi, SGK, elektrik ve kira gibi borçlarımızı aşamalı olarak tek tek çözeceğiz. Sabah ezanıyla başlayıp geceye kadar çalışıyoruz, camiamızdan biraz sabır bekliyoruz"

'ÜÇ YILDIR DÜZENLİ KAYIT TUTULMAMIŞ'

Kulübün geçmiş dönemlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdemir, son üç yıldır düzenli kayıt tutulmadığını öne sürdü.

Bazı sözleşmelerin yetkisiz imzalarla yapıldığına yönelik iddialar bulunduğunu belirten Adanaspor Başkanı, söz konusu belgeleri incelediklerini açıkladı.

Özdemir, tartışmalı sözleşmeler ve alacak talepleriyle ilgili hukuki yollara başvuracaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

ADANASPOR'A YENİ STAT HEDEFİ

Adanaspor'u yeniden üst liglere taşımak istediklerini vurgulayan Uğur Özdemir, uzun vadeli hedefleri arasında kulübe ait bir stat kazandırmanın da bulunduğunu söyledi.

Bu doğrultuda Adana şehrinin ve siyasi temsilcilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Özdemir, mali sorunları aşarak kulübü yeniden güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışacaklarını dile getirdi.