Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Barajı’nda ölü bulunan 24 yaşındaki Bahar Aksüt cinayetinde dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, 7 aylık hamile olduğu belirlenen genç kadının, bebeğini aldırmayı kabul etmediği için öldürüldüğü öne sürüldü.

Barajda fotoğraf çekmek için bölgeye giden vatandaşların ihbarıyla bulunan kadın cesedinin Bahar Aksüt’e ait olduğu tespit edildi. İlk incelemelerde genç kadının vücudunda 8 bıçak darbesi bulunduğu belirlendi.

Olayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Yeni Cami Mahallesi Muhtarı, evli ve 2 engelli çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Arıkan olduğunu ortaya çıkardı. Arıkan, Bahar Aksüt'ü alarak Kürebeli Yaylası'ndaki baraj kenarına götürdü. Burada genç kadına bebeği aldırmasını isteyen Arıkan, olumsuz yanıt alınca sinirlenerek 7 aylık hamile Aksüt'ü, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

"CESET BULUNMASIN DİYE BUZU KIRIP GENÇ KADINI BARAJA ATTI"

Muhtar, genç kadını öldürdükten sonra cesedin bulunmaması için baraja atmayı denedi. Ancak baraj soğuktan dolayı buz tuttuğu için atamadı. Bunun üzerine araçtan balyoz alarak buzu kırıp genç kadını baraja attı. Daha sonrada Kader K. ve Vural Ö.'nün olduğu eve geldi. Bir süre sonra muhtar cesedin dışarı çıkacağını düşünerek Vural Ö. ve Kader K.'yi alıp olay yerine gitti. Muhtar cesedi attığı yere bakıp genç kadının yüzeye çıkmadığını görünce tekrar Tufanbeyli'ye döndü.

Cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek isteyen zanlının, genç kadının yalvarması üzerine bundan vazgeçtiği ileri sürüldü.

Cesedin bulunmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Arıkan'ın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, olayı Vural Ö. ile Kader K.'nin de bildiğini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli "yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.