Resmi Gazete’de 17 Mart ve 24 Nisan’da yayınlanan 2 Cumhurbaşkanlığı kararı ile toplam 126 taşınmaz satışa çıktı. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Adana Karataş’taki Abdullah Tekin Hastanesi de yer alıyor.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık hastane için verilen satış kararına sert tepki gösterdi. TBMM’de konuşan Kısacık, Söz konusu hastanenin sıradan bir kamu yatırımı olmadığını vurgulayan Kısacık, tesisin geçmişine dikkat çekti.

Hastanenin yapım sürecine ilişkin bilgi veren Kısacık, 19. Dönem Adana Milletvekili Turgut Tekin’in bağış şartını işaret ederek, “Karataş İlçe’mizde 100 yataklı bir hastane yapılması planlanıyor ama hastaneyi yapacak bir arsa bulunamıyor. Dönemin Adana Milletvekili merhum Turgut Tekin hastanenin yapılabilmesi için 16 dönümlük araziyi bağışlıyor. Ancak bağış için şerh düşülüyor ve bu araziye sadece hastane yapılabilmesi şartı konuluyor” ifadeleriyle bağış şerhinden dolayı arazinin özelleştirilemeyeceğini söyledi.

“GÜCÜNÜZ YETİYORSA GELİN SATIN”

25 bin nüfusun yaz aylarında 100 bine ulaştığı Karataş’ta Abdullah Tekin Hastanesi’nden başka bir hastane bulunmadığını vurgulayan Kısacık, “Abdullah Tekin Hastanesi aktif olarak çalışıyor. Şu anda acil servis, çocuk hastalıkları ve dahiliye poliklinik hizmetleri veren ilçedeki tek hastane. Şimdi iktidar, Adana'nın denize açılan kapısı, Adanalıların yazlığı konumundaki 25 bin nüfusunun yazın 100 bine ulaştığı Karataş’taki tek hastaneyi satışa çıkarıyor. Hastane arazisi bir milletvekili tarafından bağışlanarak verilmiş ve bağışına şerh düşülmüş. Bu şartlarda siz kimin malını kime satıyorsunuz! Adanalılar ve Karataşlılar olarak merhum Turgut Tekin’in bağışladığı araziye yapılan Karataş’ın tek hastanesini sattırmayacağız. Gücünüz yetiyorsa gelin satın” şeklinde konuşarak iktidar sıralarına hastanenin satışa çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.