Adana'da etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü, bazı apartmanların bodrum katını su bastı.

Kent genelinde sabah saatlerinde itibaren etkili olan kuvvetli yağmur hayatı felç etti. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde dereler taştı. Derenin taşması sonucu yollar göle döndü.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bu sırada sokakta olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi yağmur nedeniyle nehre döndü. Caddede bulunan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ise Evren Sitesi'nin bodrum katını su bastı. Su baskını nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Saat 13.00'e kadar etkili olan yağmur nedeniyle kentte birçok olumsuzluk yaşandı. Yağmur ara verse de meteoroloji akşam saatlerinde yağmurun tekrar etkili olacağını bildirdi.