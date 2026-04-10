Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Sarıhuğlar Mahallesi’nde meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Mustafa Tunç’un kullandığı 01 BFF 003 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 44 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tunç’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Tunç’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.