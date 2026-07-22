Adana'da pazarda akılalmaz hırsızlık: 12 Yaşındaki çocuğa yaptırdı

Adresleri tespit edilen Hümmet Toksöz ile U.A., polisin evlerine yaptığı baskında gözaltına alındı. Daha önce de ‘Hırsızlık’ ve ‘Yankesicilik’ suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu saptanan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etti.