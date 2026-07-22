Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Adana'da pazarda akılalmaz hırsızlık: 12 Yaşındaki çocuğa yaptırdı

Adana'da pazarda akılalmaz hırsızlık: 12 Yaşındaki çocuğa yaptırdı

Adana’da vicdansız bir kişi arkadaşının 12 yaşındaki oğlunu yönlendirerek hırsızlık yaptırdığı ortaya çıktı. Semt pazarında bir kadının bebek arabasında cep telefonu ve 140 avro para çalan çocuk ve azmettiricisi kameraya yakalandı.

Kaynak: DHA
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Adana'da pazarda akılalmaz hırsızlık: 12 Yaşındaki çocuğa yaptırdı - Resim: 1

Adana’da semt pazarına giden Hümmet Toksöz (40), arkadaşının oğlu U.A.’yı (12) yönlendirerek, alışveriş yapan Fatma B.’nin bebek arabasındaki cep telefonu ile 140 avroyu yankesicilik yöntemiyle çaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin yaptığı baskında yakalanan Toksöz tutuklandı, U.A. serbest bırakıldı.

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Adana'da pazarda akılalmaz hırsızlık: 12 Yaşındaki çocuğa yaptırdı - Resim: 2

Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için semt pazarına giden Fatma B., ürün seçmek için tezgaha doğru yürüdü. Bu sırada U.A., Fatma B.’nin, içinde çocuğunun bulunduğu bebek arabasına yöneldi.

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Adana'da pazarda akılalmaz hırsızlık: 12 Yaşındaki çocuğa yaptırdı - Resim: 3

Şüpheli U.A., bebek arabasının altındaki bölmeden cep telefonu ile 140 avroyu yankesicilik yöntemiyle çalıp, bölgeden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eve döndüğünde hırsızlığı fark eden Fatma B., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

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Adana'da pazarda akılalmaz hırsızlık: 12 Yaşındaki çocuğa yaptırdı - Resim: 4

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, U.A.’nın semt pazarına birlikte geldiği, babasının arkadaşı Hümmet Toksöz tarafından yönlendirildiğini belirledi.

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Adana'da pazarda akılalmaz hırsızlık: 12 Yaşındaki çocuğa yaptırdı - Resim: 5

Adresleri tespit edilen Hümmet Toksöz ile U.A., polisin evlerine yaptığı baskında gözaltına alındı. Daha önce de ‘Hırsızlık’ ve ‘Yankesicilik’ suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu saptanan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etti.

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Adana'da pazarda akılalmaz hırsızlık: 12 Yaşındaki çocuğa yaptırdı - Resim: 6

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hümmet Toksöz çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, U.A. ise serbest bırakıldı.

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Adana'da pazarda akılalmaz hırsızlık: 12 Yaşındaki çocuğa yaptırdı - Resim: 7
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