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Kaynak: AA / İHA

Olay, 4 Haziran’da Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki E.D.K., henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı apartmanın 12’nci katından düştü. Düşüş sırasında önce binanın girişindeki sundurmaya çarpan çocuk, ardından zemine savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda çeşitli kırıklar oluştuğu, ancak hayati tehlikeyi atlatarak yaşam mücadelesini kazandığı bildirildi. Olay anının ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.