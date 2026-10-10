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Kaynak: İHA

Adana'da Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen dron, lazer ve havai fişek gösterisi izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Merkez Park'ta Seyhan Nehri üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte bin dron gökyüzünde Adana'nın simgelerini oluşturdu. Ardından düzenlenen lazer ve havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

"ADANA BU FESTİVALİ ÇOK SEVDİ"

Adana Valisi Mustafa Yavuz, festivalin büyük coşkuyla devam ettiğini belirterek, "Sadece lezzetlerimizi değil, Adana'nın tarihini, kültürünü ve coşkusunu herkese anlatmaya devam edeceğiz" dedi.