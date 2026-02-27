Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde 23 Şubat’ta bir döviz bürosuna tabanca ve av tüfekleriyle ateş açıldı. İş yeri sahibi M.A.B’ye ait büroya düzenlenen saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak camlara çok sayıda mermi ve saçma isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve olayda kullanılan aracın plakasının sahte olduğunu belirledi.

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı Yüreğir ilçesinde park halinde buldu. Aracı takibe alan polis, bir süre sonra otomobilin yanına gelen Mertcan Ç. (20) ve B.N’yi (16) gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında saldırının diğer şüphelisi Kadir A. (20) ile azmettirici olduğu öne sürülen Necmi A. (27) ve olayla bağlantılı olduğu iddia edilen 4 kişi daha yakalandı.

PARA ALAMAYINCA KURŞUNLATTI İDDİASI

Necmi A’nın, iş yeri sahibinden daha önce tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı, istediği parayı alamayınca saldırıyı organize ettiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 zanlı tutuklandı. Silahlı saldırı anının iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.