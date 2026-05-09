Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bir annenin caddede 1,5 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini belirledikleri anneyi gözaltına aldı. Annenin çocuğunu darbettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

1,5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU DARBETTİ

Görüntülere göre anne, geride ablasıyla kalan çocuğu yanına gelerek darbediyor. Öte yandan, kadının eşinden boşandığı ve çocuğun velayetinin annede olduğu belirtildi. Çocuk, babasına teslim edildi.