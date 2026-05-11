Zeybek, kulübün elektrik giderlerinden futbolcu ve personel maaşlarına, iç saha ve deplasman organizasyonlarından tesis giderlerine kadar birçok kalemde ödeme yapıldığını belirtti. Bu süreçte taraftar grupları ve yönetimin katkılarıyla çeşitli giderlerin karşılandığını söyledi.

Eski teknik ekip, futbolcular ve alacaklı firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda önemli bir borç yükünün kulüp üzerinden kaldırıldığını aktaran Zeybek, alacaklılarla protokol süreçlerinin sürdüğünü kaydetti.

Şehrin tüm dinamiklerinden destek beklediklerini vurgulayan Zeybek, Adana Demirspor’un doğru yönetim ve ortak dayanışma ile bu süreci aşabilecek güce sahip olduğunu dile getirdi. Kulübün yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade eden Zeybek, birlik çağrısında bulundu.

Göreve geldiklerinde borcun yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde olduğunu hatırlatan Zeybek, yapılan anlaşmalarla bu rakamın 21,5-22 milyon euro bandına indirildiğini açıkladı. Yaklaşık 3,5-4 milyon euro tutarında borcun kapatıldığını belirtti.

Zeybek, bazı alacaklılarla yapılacak yeni anlaşmalar ve olası kampanyalarla borcun daha da düşebileceğini ifade etti. Avukatların görüşmelerini sürdürdüğünü aktaran Zeybek, borcun 7-8 milyon euro seviyesine kadar indirilebileceğini ve sürecin ortak çabayla tamamlanabileceğini söyledi.

Sezonu -57 puanla son sırada tamamlayan Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig’den düşmüştü.