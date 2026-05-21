Ekonomi yazarı Güven Sak'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Güven Sak, Adalet Bakanlığı verilerine göre, uyuşturucuya bağlı suçlardan hüküm giyenlerin toplam hüküm giyenler içindeki oranının 1990'dan 2024'e kadar görmenin mümkün olduğunu ifade ederek "Uyuşturucuya bağlı suçlar uyuşturucu kullanımından, pazarlamaya ve imal etmeye bir dizi faaliyeti kapsıyor." dedi.

"NE OLUYOR TÜRKİYE'DE?"

Güven Sak, Adalet Bakanlığı'nın "uyuşturuca bağlı suçlardan dolayı hüküm giyenlerin toplam hüküm giyenlerin içindeki oranı, 1990–2024 grafiği"ni paylaşarak "Ne oluyor Türkiye'de?" diye sordu.