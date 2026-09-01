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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasında adalet alanındaki iş birliği değerlendirildi.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ELE ALINDI

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularının ele alındığını belirtti.

Gürlek, uluslararası bağlantıları bulunan ve farklı ülkelerde yapılanmaları olan suç örgütleriyle mücadelede iki ülke arasında güçlü ve kesintisiz adli iş birliğinin önemine dikkat çekti.

“SUÇLULAR ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAK”

Adalet Bakanı Gürlek, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Yunanistan’da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye’ye iadesinin talep edildiği açıklandı.

DİYALOG SÜRECEK

Bakan Gürlek, iki ülke adalet bakanlıkları arasındaki diyaloğun karşılıklı güven temelinde sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, adli iş birliğinin somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşınacağını ifade etti.