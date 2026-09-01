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Kaynak: DHA

Batman’da 30 Ağustos’ta meydana gelen spor salonu yangınında hayatını kaybedenlerden birinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında Şanzime Sarıgül, Emine Yani ve iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç yaşamını yitirdi. Yangında 9 kişi de yaralandı.

BAKAN ŞİMŞEK TAZİYEYE KATILDI

Yangında hayatını kaybeden Emine Yani’nin, Bakan Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek’in kızı olduğu öğrenildi.

Bakan Şimşek, akşam saatlerinde Batman’a gelerek Necat Nasıroğlu Külliyesi’nde kurulan taziyeye katıldı.

YUSUF TEKİN DE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de taziyeye katıldı.

Tekin’e ziyarette Batman Valisi Ekrem Canalp ve AKP İl Başkanı Hüseyin Şansi eşlik etti. Ziyarette aileye başsağlığı dilekleri iletildi.

Emine Yani’nin babası Ahmet Şimşek ise taziyeleri kabul etti.