Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve başlamasının ardından Adalet Bakanlığı’nın ilk kapsamlı değerlendirmesi olan 2025 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda yer alan sunuş yazısında Gürlek, yargı sisteminin daha hızlı, erişilebilir ve güven veren bir yapıya kavuşmasının temel hedefler arasında bulunduğunu vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı görevindeyken 11 Şubat 2026’da Adalet Bakanı olarak atanan Gürlek, raporda yargı reformu çalışmalarının sürdürüleceğini ve vatandaşların adalete daha kolay erişebilmesi için yeni adımlar atılacağını belirtti.

MAKUL SÜREDE YARGILAMA HEDEFİ

Raporda, makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve adalete erişimin kolaylaştırılması Adalet Bakanlığı’nın öncelikli politika başlıkları arasında gösterildi.

Gürlek, yargı sisteminin daha etkin ve şeffaf hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin reform çalışmalarına yön verdiğini belirtti. Bu kapsamda yeni mahkemelerin kurulması, mevcut mahkemelerin kapasitesinin artırılması ve ihtisaslaşmayı güçlendiren düzenlemelerin hayata geçirildiği ifade edildi.

Bu adımlar sayesinde vatandaşların yargı hizmetlerine daha hızlı ulaşmasının amaçlandığı vurgulandı.

ADALET BİNALARI VE FİZİKİ ALTYAPI

Raporda ayrıca adalet hizmetlerinin fiziki altyapısına yönelik yatırımlara da değinildi. Türkiye genelinde yapımı devam eden veya tamamlanan adalet hizmet binalarıyla yargı teşkilatının kapasitesinin artırıldığı ve çalışma koşullarının iyileştirildiği kaydedildi.

İSTİNAF MAHKEMELERİ GÜÇLENDİRİLDİ

Faaliyet raporunda istinaf mahkemelerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin kurumsal kapasitesinin artırıldığı, yeni dairelerin kurulmasıyla iş yükünün dengelenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bu düzenlemelerin istinaf süreçlerini hızlandırması ve karar alma sürelerini kısaltması amaçlanıyor.

ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ÖNE ÇIKTI

Bakanlık raporunda, mahkemelerin iş yükünü azaltmak için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin de önem kazandığı ifade edildi. Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamalarının yaygınlaştırılması sayesinde birçok anlaşmazlığın mahkemeye taşınmadan çözüldüğü belirtildi.

“YARGIYA GÜVEN ARTIRILACAK”

Adalet Bakanı Gürlek, raporun sunuş bölümünde önümüzdeki dönemde de reform çalışmalarının süreceğini belirterek, hukukun üstünlüğünü esas alan bir adalet sisteminin güçlendirileceğini ifade etti.

Gürlek, yargılamaların makul sürede tamamlanması ve yargıya duyulan güvenin artırılması için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini vurguladı.