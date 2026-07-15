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Akın Gürlek'in eşine suikast iddiasında yeni detaylar! Dosyaya giren 1,5 milyon TL iddiası dikkat çekti

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik planlandığı iddia edilen suikast girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. son.tv'nin haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada tutuklanan iki şüpheli hakkında hazırlanan dosyada, saldırıya ilişkin maddi boyuta dair dikkat çeken iddialar yer aldı.

SORUŞTURMA CİMER İHBARIYLA BAŞLADI

Dosyaya göre soruşturma, CİMER'e yapılan bir ihbarın ardından başlatıldı. İhbarda, Güngören'deki bir iş yerinde yapılan konuşmalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik planlardan söz edildiğinin öne sürüldüğü belirtildi.

İhbar üzerine güvenlik birimlerince teknik ve fiziki takip başlatıldı.

DOSYAYA GİREN 1,5 MİLYON TL İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki ihbarcı ifadesine göre, görüntülü görüşme sırasında saldırıyı gerçekleştirecek kişi için 250 bin TL talep edildiği, buna karşılık Uğur Yılmaz'ın "İş bittikten sonra 1,5 milyon lira vereceğim. Para hazır bende." dediği iddia edildi.

Söz konusu beyan soruşturma dosyasına delil olarak girdi.

EVDE 1 MİLYON 748 BİN TL BULUNDU

Soruşturma kapsamında Uğur Yılmaz'ın adresinde yapılan aramada 1 milyon 748 bin TL nakit para ele geçirildi.

Dosyada, ihbarcının dile getirdiği ödeme iddiasıyla ele geçirilen para miktarı arasındaki benzerliğe dikkat çekildi. Şüpheli ise paranın araç satışından elde edildiğini iddia etti.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklanan Uğur Yılmaz, emniyette verdiği ifadede Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik herhangi bir saldırı hazırlığında bulunmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

Diğer şüpheli Yavuz Canbaş da ihbarcının husumet nedeniyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu iddia ederek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

TELEFON ŞİFRELERİNİ PAYLAŞMADIKLARI BELİRTİLDİ

Soruşturma dosyasında, iki şüphelinin de cep telefonlarının şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca yürütülen incelemelerde şüphelilerden birinin organize suç örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğuna yönelik tespitlerin de soruşturma dosyasına girdiği aktarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, dosyadaki iddialar yargılama sürecinde değerlendirilecek. Şüpheliler hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.