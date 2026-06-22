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Kaynak: Haber Merkezi

Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Akpolat'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 kişi adliyeye sevk edilirken, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılması istendi.