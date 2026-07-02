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Kaynak: Haber Merkezi

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta, Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nde yaşanan olaylarda 33 aydın, 2 otel çalışanı ve 2 yurttaş olmak üzere toplam 37 kişi yaşamını yitirdi.

Aralarında Metin Altıok, Hasret Gültekin, Behçet Aysan, Asım Bezirci ve Nesimi Çimen gibi edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri de bulunuyordu.

İNSANLIĞIN DİRİ DİRİ YAKILDIĞI KARA GÜN

Sivas Katliamı’nın üzerinden 33 yıl geçti. O dönemde çoğunluğu Alevi aydın ve sanatçılardan oluşan grup, 4 günlük şenlik programı için Sivas’a gelmişti. Etkinlikte Aziz Nesin’in yanı sıra birçok yazar, şair ve sanatçı yer aldı.

PROVOKASYON VE GERGİNLİK ORTAMI

Aziz Nesin’in “Şeytan Ayetleri” kitabı nedeniyle hedef gösterilmesi, yerel basında çıkan provokatif haberler ve dağıtılan bildirilerle kentte gerilim arttı. Cuma namazı sonrası toplanan kalabalık “Sivas laiklere mezar olacak” sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

Kalabalık, Kültür Merkezi’nin ardından Madımak Oteli’ne yöneldi. Sayıları giderek artan grup oteli taşladı, araçları ateşe verdi ve oteli kuşattı.

OTEL ATEŞE VERİLDİ

Saat 19.00 sıralarında otelde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İçeride mahsur kalanlar uzun süre kurtarılamadı.

Katılımcılardan 33'ü, 2 otel görevlisi ve otel dışında toplanan saldırganlardan 2 kişi Sivas Madımak otelde çıkarılan yangında öldüler.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR VE SÜREÇ

Dönemin bazı siyasi isimlerinin açıklamaları büyük tepki çekti. Olay sonrası başlatılan davada çok sayıda kişi yargılandı. Yıllar süren süreçte verilen cezalar, bozma kararları ve yeniden yargılamalar yaşandı.

2014 yılında dava zaman aşımına uğradı ve kapandı. Karar, insan hakları örgütleri tarafından eleştirildi.

MADIMAK OTELİ BUGÜN NE DURUMDA?

Olayın ardından Madımak Oteli uzun yıllar tartışma konusu oldu. Alt katı bir dönem kebapçı olarak kullanıldı, daha sonra kamulaştırılarak “Sivas Bilim ve Kültür Merkezi”ne dönüştürüldü.

Buna rağmen Madımak, toplum hafızasında “utanç mekânı” olarak anılmaya devam ediyor.

ANMALAR SÜRÜYOR

Sivas ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde her yıl anma törenleri düzenleniyor.

Katliamda yaşamını yitirenler için yapılan anmalarda “Unutmayacağız, unutturmayacağız” mesajı veriliyor.

HAYATINI KAYBEDENLER

• Hasret Gültekin – 22 yaşında şair, sanatçı

• Muhlis Akarsu – 45 yaşında, sanatçı

• Muhibe Akarsu – 45 yaşında, Muhlis Akarsu’nun eşi

• Gülender Akça – 25 yaşında

• Mehmet Atay – 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı

• Sehergül Ateş – 30 yaşında

• Metin Altıok – 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci

• Behçet Sefa Aysan – 44 yaşında, şair

• Erdal Ayrancı – 35 yaşında

• Asım Bezirci – 66 yaşında, araştırmacı, yazar

• Belkıs Çakır – 18 yaşında

• Serpil Canik – 19 yaşında

• Muammer Çiçek – 26 yaşında, aktör

• Nesimi Çimen – 62 yaşında, şair, sanatçı

• Carina Cuanna Thuijs – 23 yaşında, Hollandalı akademisyen

• Serkan Doğan – 19 yaşında

• Murat Gündüz – 22 yaşında

• Asaf Koçak – 35 yaşında, karikatürist

• Gülsüm Karababa – 22 yaşında

• Uğur Kaynar – 37 yaşında, şair

• Menekşe Kaya – 15 yaşında

• Koray Kaya – 12 yaşında

• Handan Metin – 20 yaşında

• Sait Metin – 23 yaşında

• Huriye Özkan – 22 yaşında

• Yeşim Özkan – 20 yaşında

• Ahmet Özyurt – 21 yaşında

• Nurcan Şahin – 18 yaşında

• Özlem Şahin – 17 yaşında

• Asuman Sivri – 16 yaşında

• Yasemin Sivri – 19 yaşında

• Edibe Sulari – 40 yaşında, sanatçı

• İnci Türk – 22 yaşında