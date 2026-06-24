Hull City, geçen ay Middlesbrough'u Wembley'de 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Ancak yeni sezon öncesinde kulübü zorlu bir imtihan bekliyor.
Çanlar Hull City için çalıyor: Acun Ilıcalı zamana karşı yarışıyor
Premier Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, mali kuralları ihlal etme tehlikesiyle karşı karşıya. Hull City'nin puan silme cezası gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı kabus senaryosunu önleyebilmesi için önümüzdeki 1 haftalık süreç belirleyici olacak.Furkan Çelik
CEZAYI ÖNLEYEBİLMEK İÇİN ZAMAN DARALIYOR
Acun Ilıcalı, taraftarlarla yaptığı toplantıda mali kurallar çerçevesinde kulübün 30 Haziran'a kadar yaklaşık 6 milyon sterlin gelir elde etmesi gerektiğini açıklamıştı.
Aksi halde Hull City, Premier Lig'de yeni sezonuna puan silme cezasıyla başlayabilir.
PSR TEHLİKESİ KAPIDA
İngiltere'de kulüplerin mali sürdürülebilirliğini denetleyen Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR), Hull City'nin son üç yıllık dönemde belirli bir zarar sınırını aşmasına izin vermiyor.
Kulübün 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında toplam vergi öncesi zararı 29.1 milyon sterlin olarak açıklanırken, oyuncu satışlarından elde edilen 33.1 milyon sterlinlik gelir olmasaydı tablonun çok daha ağır olacağı belirtiliyor.
Acun Ilıcalı da kulübün limitler içinde kalabilmesi için ay sonuna kadar ek gelir yaratılması gerektiğini doğruladı.
Ayrıca Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından elde ettiği gelir de bu doğrutluda geçerli sayılmıyor.
İngiliz kulübü, Championship dönemine dair finansal tablodan sorumlu tutuluyor.
ÇÖZÜM OYUNCU SATIŞI
Hull City'nin önündeki en hızlı çıkış yolu oyuncu satışı olarak görülüyor.
Geçen yaz 6 milyon sterlinin üzerinde teklifler alan savunmacı Charlie Hughes'un adı yeniden gündeme gelirken, kaleci Ivor Pandur ve forvet Kyle Joseph de satış potansiyeli bulunan isimler arasında gösteriliyor.
Yine de Hull City, Premier Lig öncesinde önemli oyuncularını kaybetmek istemiyor. Bu nedenle yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlerden gelir elde etmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Abu Kamara, Mason Burstow, Kasey Palmer ve Enis Destan gibi oyuncuların da satış listesinde olduğu ifade ediliyor.
PUAN SİLME VE TAZMİNAT RİSKİ
Hull City'nin gerekli geliri sağlayamaması halinde sadece puan silme cezasıyla karşılaşmayabileceği belirtiliyor.
Championship play-off finalinde Hull City'ye kaybeden Middlesbrough'un, kulübün mali kuralları ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda hukuki yollara başvurabileceği öne sürülüyor.
Benzer şekilde ligi yedinci sırada tamamlayan Wrexham'ın da süreçte hak iddia edebileceği ifade ediliyor.
Kulüp yönetimi ise gerekli satışların kısa süre içinde tamamlanacağı ve herhangi bir yaptırımın önüne geçileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Ancak Premier Lig'e dönüş heyecanı yaşayan Hull City için önümüzdeki günler en az saha içindeki mücadele kadar kritik görünüyor.