Çanlar Hull City için çalıyor: Acun Ilıcalı zamana karşı yarışıyor

Yine de Hull City, Premier Lig öncesinde önemli oyuncularını kaybetmek istemiyor. Bu nedenle yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlerden gelir elde etmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Abu Kamara, Mason Burstow, Kasey Palmer ve Enis Destan gibi oyuncuların da satış listesinde olduğu ifade ediliyor.