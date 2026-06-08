İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi Antalya'da düzenlenen özel organizasyonla kutlandı.

Corendon Airlines sponsorluğunda Antalya'da ağırlanan yaklaşık 200 Hull City taraftarı, Acun Ilıcalı ile bir araya gelirken deneyimli iş insanı hem kulübün geleceği hem de transfer çalışmaları hakkında önemli mesajlar verdi.

'250 MİLYON EURO'LUK BİR BÜTÇEMİZ OLACAK GİBİ'

Transfer planlamasına ilişkin konuşan Ilıcalı, Premier Lig'de hata yapma şanslarının bulunmadığını vurgulayarak, "Transfer için erken. Çok ciddi derecede çalışıyoruz ama hata yapma lüksümüz yok. Orada yapılacak hatalar bizi yakar. Şimdiye kadar yüzde 80 doğru transfer yaptık, tek tek inceledik, hocamızla hep danıştık, onun da onayını aldık. Yani transfer çok önemli. 250 milyon euroluk bir bütçemiz olacak gibi." dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ LİGDE KALMAK'

Premier Lig hedeflerinden de bahseden Ilıcalı, ilk amaçlarının kalıcı olmak olduğunu belirterek, "Premier Lig'de öncelikle ligde kalmayı amaçlıyoruz. Daha sonra da ligde kalıcı bir takım haline gelmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Antalya'daki organizasyonun kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyleyen Acun Ilıcalı, taraftarlarla kurduğu bağa dikkat çekti.

Ilıcalı, "Ay-yıldızımızın dövmelerini yaptırmışlar, beni çok mutlu ettiler. Bizim onlarla olan ilişkimiz benim için çok değerli. Sonuç itibariyle beni bağırlarına bastılar, beni hep motive ettiler. Onlara da söyledim. Bana öyle bir sevgi verdiniz ki gecemi gündüzüme kattım. Sonuçta Premier Lig'e çıkma gibi bir şansla buluştuk. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.