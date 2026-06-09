Asırlık han kaderine terk edildi: Tarihi yapı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Kaynaklarda Zal Paşa Hanı ve Kohoz Hanı isimleriyle de anılan yapının, 16. yüzyılın ikinci yarısında Zal Paşa tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Geçmişte kervanların konaklama noktası olarak kullanılan hanın giriş bölümünün büyük ölçüde yıkıldığı, günümüze ise yalnızca bazı duvar kalıntılarının ulaşabildiği ifade ediliyor.