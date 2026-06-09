Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Yolçatı köyünde bulunan tarihi Lale Paşa Hanı, bakımsızlık nedeniyle her geçen gün biraz daha yıpranıyor. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli yapılardan biri olarak gösterilen hanın büyük bölümü zamanla tahrip oldu.
Asırlık han kaderine terk edildi: Tarihi yapı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Osmanlı döneminden kalma Lale Paşa Hanı, yıllardır bakım görmediği için harabeye döndü. Vatandaşlar ve köy sakinleri, tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.
Kaynaklarda Zal Paşa Hanı ve Kohoz Hanı isimleriyle de anılan yapının, 16. yüzyılın ikinci yarısında Zal Paşa tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Geçmişte kervanların konaklama noktası olarak kullanılan hanın giriş bölümünün büyük ölçüde yıkıldığı, günümüze ise yalnızca bazı duvar kalıntılarının ulaşabildiği ifade ediliyor.
Turizme kazandırılması isteniyor
Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerinde yer alan tarihi yapı, bugün atıl durumda bulunurken bölge halkı hanın restorasyon kapsamına alınmasını talep ediyor.
Yolçatı Köyü Muhtarı Maşallah Bozkır, yapının korunarak yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirterek, tarihi mirasın turizm açısından önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.
Vatandaşlar da Van Gölü Havzası'ndaki kültürel değerlerin korunmasının hem bölgenin tarihine sahip çıkılması hem de turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Uzmanlara göre Lale Paşa Hanı'nın restore edilmesi, hem tarihi yapının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak hem de Adilcevaz'ın kültür turizmine katkı sunacak.