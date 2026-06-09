Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi: En dikkat çekici gök olaylarından biri

Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi: En dikkat çekici gök olaylarından biri

Van’da akşam saatlerinde gökyüzünde aynı hizada görülen Venüs ve Jüpiter, vatandaşlara görsel şölen yaşattı.

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Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi: En dikkat çekici gök olaylarından biri - Resim: 1

Gün batımının ardından batı ufkunda parlayan iki gezegen, Van semalarını süsleyen en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak objektiflere yansıdı.

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Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi: En dikkat çekici gök olaylarından biri - Resim: 2

Gökyüzü meraklıları ve Van halkı, dün akşam saatlerinde eşine az rastlanır bir doğa olayına tanıklık etti.

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Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi: En dikkat çekici gök olaylarından biri - Resim: 3

Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter, Van semalarında yan yana gelerek adeta bir görsel şölen sundu.

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Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi: En dikkat çekici gök olaylarından biri - Resim: 4

Batan güneşin ardından batı ufkunda beliren iki dev gezegen, temiz Van havasının da etkisiyle çıplak gözle muazzam bir netlikle izlendi.

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Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi: En dikkat çekici gök olaylarından biri - Resim: 5

Halk arasında "Çoban Yıldızı" olarak da bilinen Venüs’ün yoğun parlaklığına, güneş sisteminin devi Jüpiter’in eşlik etmesi, kentte heyecan yaşattı.

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Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi: En dikkat çekici gök olaylarından biri - Resim: 6

Van Ferit Melen Havalimanı’ndan kalkan uçaklar bu iki yıldızın yanından geçmesi orta ayrı bir güzellik kattı.

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Kaynak: İHA
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