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Kaynak: Haber Merkezi

Televizyoncu Acun Ilıcalı, yıllardır tercih ettiği siyah tişörtleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, 1200 adet siyah tişörtü olduğunu söyledi.

"HEPSİ AYNI DEĞİL"

Eşi Çağla Ilıcalı'nın bir gün sinirlenerek bütün siyah tişörtlerini salona koyduğunu anlatan Ilıcalı, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Bütün tişörtlerim aynı değil; bazılarını kışın, bazılarını yazın maç oynarken giyiyorum."

Ilıcalı, siyah tişörtleri arasındaki bir başka farkı da açıklayarak, "Çağla'nın bilmediği bir konu da şu: Bazı tişörtler yıkandıktan sonra küçülüyor" ifadelerini kullandı.