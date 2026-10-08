Bir dönem model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen kişisel gelişim uzmanı ve yazar Metin Hara, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.
"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali
Bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Metin Hara, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü yazarın son görünümü görenleri şaşırttı.Haber Merkezi
Adriana Lima ile birlikteliğinden ötürü "Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılan Hara objektiflere yansıması ile yeniden gündeme geldi.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü belirtilen Hara’nın yeni görüntüleri dikkat çekti.
NİŞANTAŞI'NDA TEK BAŞINA YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin manşetlerinde yer alan Hara, Nişantaşı sokaklarında tek başına yürürken görüntülendi.
Bir dönem magazin basınının yakından takip ettiği isim, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşamı tercih ediyordu.
SOSYAL MEDYADA "NEREDEN NEREYE" YORUMLARI
Uzun bir aradan sonra ilk kez kendi hâlinde yürürken görüntülenen yazarın son hâli, sosyal medyada ve magazin çevrelerinde “Nereden nereye” yorumlarına yol açtı.
Sessiz sedasız bir yaşam süren Hara’nın yeni görüntüsü, bir dönemin en çok konuşulan magazin isimlerinden birinin geçirdiği değişimi yeniden gündeme getirdi.
İşte Metin Hara'nın yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri...