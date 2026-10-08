Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
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Anasayfa Aktüel "Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali

"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali

Bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Metin Hara, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü yazarın son görünümü görenleri şaşırttı.

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 1

Bir dönem model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen kişisel gelişim uzmanı ve yazar Metin Hara, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 2

Adriana Lima ile birlikteliğinden ötürü "Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılan Hara objektiflere yansıması ile yeniden gündeme geldi.

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 3

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü belirtilen Hara’nın yeni görüntüleri dikkat çekti.

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 4

NİŞANTAŞI'NDA TEK BAŞINA YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 5

Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin manşetlerinde yer alan Hara, Nişantaşı sokaklarında tek başına yürürken görüntülendi.

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 6

Bir dönem magazin basınının yakından takip ettiği isim, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşamı tercih ediyordu.

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 7

SOSYAL MEDYADA "NEREDEN NEREYE" YORUMLARI

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 8

Uzun bir aradan sonra ilk kez kendi hâlinde yürürken görüntülenen yazarın son hâli, sosyal medyada ve magazin çevrelerinde “Nereden nereye” yorumlarına yol açtı.

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 9

Sessiz sedasız bir yaşam süren Hara’nın yeni görüntüsü, bir dönemin en çok konuşulan magazin isimlerinden birinin geçirdiği değişimi yeniden gündeme getirdi.

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 10

İşte Metin Hara'nın yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri...

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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 11
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"Türkiye'nin en şanslı adamı" olarak anılıyordu... İşte Metin Hara'nın son hali - Resim: 12
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